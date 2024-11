Regina Casé celebra 25 anos de casamento com ‘mini lua de mel’ no Rio

A atriz Regina Casé aproveitou um dia inesquecível ao lado do seu marido, Estevão Ciavatta, comemorando 25 anos de união. Para celebrar este marco, o casal realizou um passeio de barco no Rio de Janeiro e aproveitou o momento como uma mini lua de mel.

Por meio do seu Instagram, Regina compartilhou fotos da ocasião e destacou o quanto aproveitou cada momento ao lado do seu companheiro. No postagem, Regina disse que o dia foi uma surpresa atrás da outra e que ela aproveitou cada segundo ao lado do seu marido. A atriz também reforçou a comemoração de 25 anos de união, dizendo que foi um presente do Yoyô.