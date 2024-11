Sandy receberá convidados de peso em seu novo programa; saiba quem

A cantora Sandy voltará a mostrar seu lado de apresentadora na TV. Seu programa, Nesse Canto Eu Conto, terá cinco cantoras convidadas. Ela volta a apresentar na TV com um novo programa chamado “Nesse Canto Eu Conto”, que será exibido no Multishow e no Globoplay. No entanto, os fãs terão que esperar até 2025 para assistir à estreia.

O programa terá cinco cantoras convidadas: Ana Castela, Ivete Sangalo, Liniker, Paula Toller e Vanessa da Mata. Elas farão parte da atração e conversarão sobre suas experiências na música. As gravações do programa já foram concluídas.

Sandy havia anunciado a atração em uma publicação no Instagram, explicando que recebeu um convite irrecusável para apresentar o programa e que abriu uma exceção a sua pausa dos palcos para trabalhar nesse projeto.