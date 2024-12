SBT adiciona cadeirada em vinheta do jornal apresentado por Datena

A emissora fundada pelo falecido Silvio Santos, SBT, mostrou que estão antenados aos memes brasileiros, adicionando uma cadeira à vinheta de abertura do programa Tá na Hora, recentemente lançado com o comando de Datena. A referência bem humorada utilizada remete ao incidente que aconteceu nos debates eleitorais para a Prefeitura de São Paulo, onde o jornalista arremessou uma cadeira em seu oponente Pablo Marçal.

A estreia de Datena no SBT ocorreu recentemente, marcando sua nova fase após mais de 20 anos no comando do jornal Brasil Urgente da emissora Band e ser demitido. A contratação foi planejada para reforçar a programação vespertina no canal.

A decisão de incluir a cadeira na vinheta do jornal que tem seu comando foi recebida com entusiasmo pelos telespectadores, que commentaram sobre a criatividade e o bom humor feito pela emissora. Inclusive, o apresentador Ratinho comentou sobre a novidade, afirmando que “toda sexta-feira há a cadeirada do Datena”.