Selena Gomez e Benny Blanco oficializam união com noivado

Selena Gomez está noiva do produtor musical Benny Blanco! O pedido de casamento foi anunciado pela atriz e cantora em seu perfil no Instagram, onde ela exibiu detalhes de uma deslumbrante aliança de diamantes. “A eternidade começa agora”, escreveu Selena ao compartilhar a novidade com seus fãs.

A decisão de se tornar noivos foi tomada após oito anos do começo do romance entre Selena e Benny. Durante esse tempo, a dupla trabalhou juntos em várias músicas de sucesso, incluindo “Kill Em with Kindness” e “Same Old Love”.

A notícia do noivado gerou uma grande reação nas redes sociais, com fãs do casal enviando seus parabéns e desejos de felicidade aos dois. Selena e Benny agora dão um grande passo em sua história juntos.

Além disso, Selena participou recentemente do evento Emmy 2024, onde foi uma das principais atrações. Ela usou um elegante vestido preto da grife americana Ralph Lauren, combinado com joias da Tiffany & Co., e encantou os fãs e especialistas de moda ao chegar ao evento em Los Angeles.

Selena foi indicada na categoria de Melhor Atriz em Série de Comédia por sua atuação como Mabel em “Only Murders in The Building”, do Disney+. Embora ela não tenha levado o prêmio, celebrou a conquista de sua primeira nomeação ao prêmio e recebeu muitos elogios após sua aparição no evento.