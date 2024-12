Senna lidera a lista de séries de língua não inglesa mais vistas da Netflix

Dez dias após sua estreia, a minissérie “Senna” alcançou o primeiro lugar no Top 10 Global de séries de língua não inglesa, dentro da Netflix. Com mais de 53 milhões de horas assistidas desde o lançamento, a produção protagonizada por Gabriel Leone foi a série mais vista no mundo e no Brasil na última semana.

A série “Senna” mostra, ao longo de seis episódios, a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas do tricampeão de Fórmula 1, Ayrton Senna, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais. A história começa com o início da carreira automobilística de Ayrton, do kart à sua mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, e segue até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino.

“Senna” é produzida pela Gullane e realizada com o apoio da Senna Brands e da família do piloto. A minissérie é a única produção brasileira indicada ao Critics Choice Awards 2025, concorrendo na categoria “Melhor Série em Língua Não Inglesa”.