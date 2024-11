Série médica nacional Sutura chega no Prime Video, confira outras estreias de Novembro

O Prime Video, serviço de streaming da Amazon, ganhou mais uma plataforma de conteúdo no Brasil. Agora, você pode assistir filmes e séries de uma das principais produtoras de contenido da Ásia, a Starzl Media.

Além disso, o Prime Video também conta com a função de “multitarefas”, que permite que os usuários assistam a várias coisas ao mesmo tempo, sem ter que sair da plataforma. Isso torna o serviço ainda mais conveniente para os seus assinantes.

Para disfrutar do novo conteúdo, basta acessar a página do Prime Video e fazer login com a sua conta da Amazon. Depois, você pode navegar pelas opções de conteúdo e começar a assistir.

O Prime Video está disponível para assinatura mensal ou anual e oferece uma semana gratuita para que você possa testar os serviços.

A parceria entre o Prime Video e a Starzl Media é mais uma evidence da expansão do serviço de streaming no Brasil. Com essa nova colaboração, o Prime Video apresenta mais uma opção para os seus assinantes.