Sétima temporada de O Príncipe Dragão chega esta semana na Netflix

A próxima semana, a Netflix lança duas novas temporadas: a sétima temporada de “O Príncipe Dragão” e a sexta temporada de “Virgin River”.

A série “O Príncipe Dragão” volta com a temporada 7, onde Aaravos e Claudia tentam quebrar a ordem cósmica e os heróis enfrentam sacrifícios para salvar o mundo. Esta temporada promete ser mais mágica e emocionante, marcando o clímax da saga de fantasia.

Já a série “Virgin River” retorna com a sexta temporada, que traz reviravoltas, triângulos amorosos, tensão matrimonial e segredos do passado do pai de Mel. O casamento de Mel e Jack é o pano de fundo para essa temporada, transportando o público à Virgin River dos anos 1970.

Além disso, a Netflix também destaca a vida pessoal e carreira do atleta Aaron Rodgers, após uma lesão no tendão de Aquiles. A cineasta Julia Reichert, considerada pioneira no cinema documental, também é homenageada na plataforma.