Silvia Abravanel detalha fortuna milionária e planos com noivo

Silvia Abravanel, apresentadora, surpreendeu o público ao revelar detalhes sobre seu patrimônio e sua relação com o noivo, o cantor sertanejo Gustavo Moura, durante uma participação no programa Silvio Santos, apresentado por sua irmã, Patrícia Abravanel, no último fim de semana.

A apresentadora destacou que sua fortuna é fruto de seu próprio trabalho e não está ligada ao império de seu pai, Silvio Santos. “Estou com muitas coisas na minha vida, graças a Deus”, disse ela. Patrícia, por sua vez, enfatizou que a fortuna de Silvia não tem nada a ver com o Grupo Silvio Santos.

Silvia também compartilhou um acordo de independência que fez com Gustavo Moura, que faz parte da dupla sertaneja Gustavo Moura & Rafael. Ela revelou que desde o início do relacionamento, ambos decidiram que suas vidas profissionais seriam separadas. “Falei: ‘Eu não sou sua empresária, vou ser sua mulher se tiver de ser’. Agora, você toca sua carreira de músico sozinho aí com o seu irmão e vai ser feliz. Eu não me envolvo com isso. Sou só a sua mulher”, explicou Silvia.