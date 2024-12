Simony expõe mudanças na vida após tratamento contra o câncer

A cantora Simony compartilhou em suas redes sociais uma reflexão sobre sua luta contra o câncer de intestino, diagnosticada em 2022 e atualmente em remissão. Ela expressou sua gratidão pela vida e pela força que encontrou para superar a doença.

Simony revelou que ainda enfrenta momentos de apreensão durante os exames de acompanhamento, mas destaca que as orações e o apoio que recebe fazem diferença. Esse processo levou a reavaliar suas prioridades e a enxergar a vida com novos olhos.

Além da luta contra a doença, a famosa também passou por um término de relacionamento difícil no final do ano de 2023, quando seu noivado com Felipe Rodriguez chegou ao fim em meio a acusações de abuso emocional e traição. O término ocorreu durante o Natal do ano passado e fez com que Simony priorizasse sua saúde emocional e o bem-estar.