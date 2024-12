Sonic e seus amigos aparecem no Mais Você e Louro Mané faz cosplay de Shadow

Ana Maria Braga provou mais uma vez ser fã de videogames. No programa “Mais Você”, o apresentador Louro Mané fez cosplay do personagem Shadow e interagiu com o anti-herói. O programa também contou com a participação de personagens como Sonic, Tails e Knuckles.

O momento ocorreu durante a divulgação do filme “Sonic 3: O Filme”. Nas redes sociais, o público compartilhou os melhores momentos do encontro.

Ao apresentar o programa, Louro Mané assume a personagem de Shadow e interage com os outros personagens, tornando o momento divertido e entretenido para os telespectadores.