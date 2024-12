Sonic e seus amigos estrelam curta-metragem de Natal

Há poucos dias da estreia de Sonic 3: O Filme, a Paramount Pictures divulgou um curta-metragem em stop-motion estrelado por Sonic e seus amigos. A Very Sonic Christmas, Sonic, Tails e Knuckles estão se preparando para ter o primeiro Natal juntos.

O ouriço azul está empolgado em encontrar o Papai Noel, que segundo ele, é a segunda pessoa mais rápida do mundo. O trio então usa um Anel para encontrar Noel, mas o bom velhinho acaba se machucando durante a passagem pelo portal. Usando os Anéis e seus superpoderes, Sonic, Tails e Knuckles fazem o trabalho de entregar os presentes ao redor do mundo enquanto Papai Noel se recupera. No final do vídeo Shadow faz uma participação especial.

A Very Sonic Christmas é um curta-metragem de Natal que apresenta Sonic, Tails e Knuckles se preparando para o primeiro Natal juntos. Sonic, o ouriço azul, está muito empolgado em encontrar o Papai Noel, que segundo ele, é a segunda pessoa mais rápida do mundo. Juntos, eles usam um Anel para encontrar Noel, mas ele acaba se machucando durante a passagem pelo portal. Para ajudar Noel a se recuperar, Sonic, Tails e Knuckles usam seus superpoderes para entregar os presentes ao redor do mundo. No final, Shadow faz uma participação especial no vídeo.