Sthefany Brito mostra detalhes do festão de aniversário do filho mais velho

A atriz Sthefany Brito abriu um novo álbum de fotos da festa de aniversário de quatro anos do filho mais velho, Enrico; confira.

A atriz Sthefany Brito e o marido, o empresário Igor Raschkovsky, organizaram um festão de aniversário para o filho mais velho, Antonio Enrico, que completou quatro anos na sexta-feira, 1. Agora, através das redes sociais, a artista compartilhou novos momentos da comemoração realizada para festejar a vida do primogênito do casal.

Na noite de segunda-feira, 4, Sthefany abriu um novo álbum de fotos do grande evento, que teve como tema carrinhos de brinquedo. Nas imagens publicadas pela atriz, é possível notar detalhes da decoração caprichada com docinhos e bolo personalizado. Esbanjando fofura, o aniversariante estava vestido com um macacão de piloto de corrida na cor vermelha. A decoração ainda contou com muitos balões e itens relacionados a carros, como pneus e cones.