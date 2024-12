Stranger Things: David Harbour promete um final comovente e satisfatório

As filmagens da quinta temporada da série “Stranger Things” começaram em janeiro, após adiamentos causados pelas greves dos sindicatos de roteiros e de atores de Hollywood no final de 2023. Agora, com as gravações quase concluídas, o ator David Harbour compartilhou informações sobre a próxima temporada.

No contexto das gravações, David Harbour disse que a experiência de filmar a temporada foi “muito longa e grande”, e que eles estão agora entrando em “muitas dessas partes importantes do desfecho, que amarram várias dessas relações”. Embora não revele se o final será “feliz ou triste”, Harbour garantiu que será “satisfatório”.

Além disso, Harbour revelou que a quinta temporada terá muitos momentos “comoventes”, o que sugere que os fãs podem esperar uma experiência emocional. Ele também disse que algumas das cenas que ele filmou na semana passada foram “alguns das mais emocionantes da série”.