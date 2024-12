Sylvester Stallone está de volta à ação com Blindado, assista ao trailer

Blindado estreia nos cinemas brasileiros em fevereiro de 2025, com distribuição da Imagem Filmes. O filme, estrelado por Sylvester Stallone, é um thriller de ação repleto de reviravoltas, centrado em uma trama de traição e sobrevivência. O elenco inclui também Jason Patric, Josh Wiggins e Dash Mihok.

O filme segue James Brody, um segurança de caminhão blindado, que transporta milhões de dólares com seu filho, Casey. No entanto, uma quadrilha liderada por Rook planeja sequestrar o veículo para roubar a fortuna. Após uma perseguição, Rook cerca o caminhão, forçando James e Casey a se refugiarem em uma ponte instável.

Com o caminhão prestes a cair, James luta contra o tempo para proteger seu filho e evitar que os criminosos roubem a fortuna, usando todas as suas habilidades para sobreviver. Justin Routt, cineasta emergente de Hollywood, se destaca por criar cenas intensas e atmosféricas, sem perder o foco nas emoções humanas. Com seu novo filme, ele promete consolidar-se como uma promessa do cinema de ação, explorando tanto a perseguição implacável quanto os dilemas internos dos personagens.

Blindado estreia nos cinemas brasileiros e promete um show de ação e suspense.