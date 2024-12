Taylor Swift aposta em tendência de moda polêmica em evento

recentemente causou burburinho ao aparecer em um jantar com Gigi Hadid usando um vestido all black com saia balonê, uma peça que divide opiniões e é um dos elementos mais polêmicos da moda em 2024. A saia balonê, caracterizada por seu volume arredondado e estrutura que lembra um balão, foi um hit dos anos 80 e teve um breve retorno nos anos 2000. Agora, parece estar novamente conquistando espaço, mas não sem controvérsias. A escolha de Swift para trazer de volta essa peça singular foi recebida com entusiasmo por alguns e ceticismo por outros.

O vestido em questão é da marca Simkhai, criada pelo estilista Jonathan Simkhai, vencedor do prêmio de Designer Emergente no CFDA Awards em 2015, e custa 800 dólares, ou cerca de R$4.850. A saia balonê não é uma peça fácil de usar, pois seu volume pode ser intimidador e desafia as proporções do corpo, tornando-a um risco para quem não tem experiência em estilizar looks ousados. Além disso, a peça carrega o peso de sua história, amada por alguns por seu charme retrô.