Taylor Swift encerra ‘The Eras Tour’ e bate recorde histórico

Taylor Swift, aniversariante da última sexta-feira (13), encerrou a turnê ‘The Eras Tour’ no domingo passado (08). A turnê, que começou em 17 de março de 2023, arrecadou um valor recorde de US$2 bilhões em vendas de ingressos.

O montante de R$ 12,16 bilhões foi confirmado pela produtora da loira ao jornal. A turnê arrecadou mais do que a duplicou do que qualquer outra turnê da história.

A artistica realizou 149 shows com público total de 10,168,008 pessoas. A produtora confirmou o número de presentes no jornal. No Brasil, a artista realizou seis apresentações em novembro do último ano, em São Paulo e Rio de Janeiro.

Durante a turnê, Taylor Swift realizou lançamentos paralelos de álbuns regravados e seu 11º álbum de estúdio, “The Tortured Poets Department”. Depois de mais de um ano e meio percorrendo o mundo, a turnê foi eternizada em formato de documentário.