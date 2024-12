Terminam as filmagens da comédia Picaretas Não Vão Pro Céu

As filmagens da comédia “Picaretas Não Vão Pro Céu”, dirigida por Roberto Santucci, terminaram no Rio de Janeiro. Pela primeira vez, Tirullipa e Maurício Manfrini dividem o protagonismo, interpretando os golpistas Perereca e Moqueca. Juntos, se envolvem em confusões hilárias na cidade fictícia de Xantózinho do Sul, no interior do Nordeste. O filme, produzido pela Formata e distribuído pela Paris Filmes, estreia em 2025.

A história segue a fuga de Perereca e Moqueca de um traficante e sua chegada a uma pequena cidade, coincidindo com a chegada do novo padre, Altair. Perereca decide se disfarçar de padre para roubar as doações da igreja, e Moqueca concorda em ajudar a assumir a paróquia e colocar o plano em ação.

As filmagens aconteceram por 20 dias no distrito de Ribeirão de São Joaquim, em Quatis, no Vale da Paraíba Fluminense. Moradores locais participaram como figurantes, e cenas adicionais foram gravadas em uma fazenda centenária na Taquara e na comunidade Tavares Bastos, no Rio de Janeiro.

Maurício Manfrini é destaque nas franquias “Os Farofeiros” e “No Gogó do Paulinho”, enquanto Tirullipa também tem uma carreira artística consolidada.

