Thaila Ayala mostra a filha desfilando com look rosa e item de grife; veja

A atriz Thaila Ayala mostrou um momento lindo da sua filha, Tereza, de mais de um ano. A garota se apresentou todo arrumada, usando um look todo rosa, com uma bolsinha no braço e um sapato de grife que pode custar mais de R$ 2,3 mil. Thaila postou o vídeo do momento e compartilhou uma nota alegre, dizendo que ela e a filha estavam dividindo bolsinhas para ir passear no shopping, chamando a atenção com a elegância e estilo de Tereza.

A pequena Tereza também não perde a oportunidade de brincar com o seu irmão mais velho, Francisco, de dois anos. Thaila Ayala já havia compartilhado momentos do irmão do bebê em outros vídeos, mostrando a criatividade e a alegria dos dois.

O vídeo do momento fofo da pequena Tereza tornou-se um sucesso, mostrando a graça e a elegância da garota com apenas mais de um ano de idade. Thaila Ayala demonstrou amor e carinho pela sua filha, mostrando a vida dela para os fãs.