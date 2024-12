The Town anuncia atrações nacionais e internacional

Nesta quinta-feira, o The Town anunciou quatro novas atrações para a edição de 2025 do festival. Completando as apresentações nos palcos Skyline e The One, três nomes nacionais e um internacional foram confirmados.

A banda brasileira Capital Inicial irá se apresentar em 07 de setembro, domingo, ao lado do britânico Bruce Dickinson. Dickinson, aos 66 anos de idade, é amplamente reconhecido por seu trabalho como vocalista na banda de heavy metal Iron Maiden.

Ele será apresentado no palco The One. Além disso, a banda CPM 22 também será apresentada no mesmo palco.

O The Town confirmou ainda que as apresentações nos palcos Skyline e The One completarão as atrações para a edição de 2025 do festival.