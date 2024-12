Trailer de Superman chega na semana que vem, dizem insiders

O trailer do filme Superman, dirigido por James Gunn, deve ser lançado na semana que vem. Segundo jornalistas, a Warner realizará um evento na segunda-feira (16) para exibir o material para a imprensa e o teaser será lançado na internet poucos dias dopo.

Jeff Sneider, um insider norte-americano, foi o primeiro a dar a informação. Ele também afirmou que há grandes chances do material ser disponibilizado na quinta-feira (19), mesmo dia em que será lançado um novo episódio de Comando das Criaturas. Outro insider, conhecido como MyTimeToShineHello, também confirmou que o trailer sai na semana que vem.

Essa informação vem de encontro com outros rumores de que o primeiro vislumbre do filme chegaria em dezembro. De acordo com especulações, a estratégia da Warner é exibir o trailer durante as sessões de Mufasa: O Rei Leão.

O filme Superman é o reboot do herói que dará início ao novo universo DC nos cinemas. O filme será lançado no dia 1 de julho de 2025 e contará com atores como David Corenswet como Clark Kent, Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nicholas Hoult como Lex Luthor, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen e Isabela Merced como Mulher-Gavião, entre outros.

Internamente, a DC Studios está trabalhando no projeto.