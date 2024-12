Universo Spanta anuncia shows de Baco Exu do Blues e Ilê Aiyê

O festival de música brasileira Universo Spanta 2025 promete ser um show imperdível no verão carioca. O evento, que ocorrerá na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, anunciou dois grandes nomes da música brasileira: o rapper Baco Exu do Blues e o bloco afro Ilê Aiyê.

No dia 18 de janeiro, Baco Exu do Blues subirá ao Palco Guanabara para apresentar seus maiores sucessos. O cantor promete emocionar o público com músicas como “Piscina Vazia”, “Pausa da Sua Tristeza”, “Te Amo Disgraça” e “Lágrimas”. A noite ainda contará com shows de Ludmilla, Belo e Simone Mendes, garantindo uma mistura de ritmos e estilos.

No dia 19 de janeiro, o Ilê Aiyê, um dos maiores blocos de carnaval do Brasil, será o primeiro a subir ao palco. A festa promete ser uma experiência única para os(as) fãs de música brasileira.

O Universo Spanta 2025 é conhecido por sua programação diversa e entusiasmada, e não perde essa aposta com a apresentação destes dois grandes nomes da música brasileira. O evento promete ser um show imperdível para os fãs de música, especialmente no verão carioca.

Além disso, o festival também contará com outros shows e atrações que ainda serão anunciados. A organização do evento promete uma programação completa e diversa, com shows de música, dança e diversão para todos(as).