Velório de Agnaldo Rayol será aberto ao público em São Paulo

O cantor Agnaldo Rayol morreu na segunda-feira, aos 86 anos, após sofrer uma queda em seu apartamento na madrugada. Ele foi levado ao Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo, mas não resistiu.

O velório do cantor acontecerá na terça-feira, 5, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), no bairro do Ibirapuera, na capital paulista, entre as 6h e às 14h. Já o sepultamento será às 16h, no Cemitério Gethsêmani, no bairro do Morumbi, restrito a amigos, familiares e profissionais da imprensa.

Agnaldo Rayol marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática. Ele foi um artista popularesco, com uma carreira longa e bem-sucedida. Seu falecimento é sentido por muitos fãs e colegas de trabalho.