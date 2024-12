Viih Tube compartilha emoção ao ver filho na UTI

Viih Tube usou suas redes sociais para comemorar o primeiro mês de vida do seu filho, Ravi, que já está internado há mais de 15 dias na UTI. Com palavras cheias de emoção, a ex-BBB descreveu a dor de ver o filho longe de casa e expressou sua gratidão por Deus ter cuidado de tudo.

“Mamãe não está com forças para falar muito, mas só consigo agradecer a Deus por não ter sido pior, por você estar bem, por você ser tão forte e por lutar bravamente junto com a gente”, disse Viih Tube. Ela também ressaltou o amor incondicional que sente por Ravi e os desafios emocionais que está enfrentando durante o período de internação.

Apesar do sofrimento, Viih mantém a esperança e o desejo de logo poder voltar para casa com o filho. “Meu peito ainda dói de querer ir embora logo, mas sei que logo vai passar! Eu te amo tanto, meu filho, amo tanto que até dói! Você é nossa vida, meu pequeno príncipe! Logo comemoraremos de novo, além do seu mês-versário hoje no hospital, o dia da sua volta para casa! Está perto, eu sinto”, disse a mãe.