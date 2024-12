Virginia é hospitalizada após ter problemas com método contraceptivo

Virginia Fonseca, apresentadora do Sabadou do SBT, deu surpresa nos fãs ao publicar em suas Stories fotos dela deitada em uma cama de hospital. A causa do internamento foi problemas com o chip contraceptivo que ela estava usando. De acordo com ela, precisou ser hospitalizada porque teve Sangramentos intensos e que não paravam.

Através dos Stories, Virginia contou que aproveitou o opportunity para realizar alguns procedimentos estéticos, como laser no rosto e diminuir a flacidez nos glúteos, já que estava sob anestesia.

Em uma das histórias, Virginia explicou que estava dispensing o método contraceptivo Implanon, que não era recomendado para sua enxaqueca, e está procurando uma opção alternativa, o dispositivo intrauterino (DUI) de Mirena. Além disso, ela confessou que está planejando realizar mais procedimentos estéticos durante sua estadia hospitalar.

O método do chip contraceptivo pode custar até R$ 3.000 a R$ 4.000, além do preço da consulta médica que pode chegar a R$ 855.