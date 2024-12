Wanessa Camargo sofre com crises de ansiedade: “Sensação horrível”

Wanessa Camargo, cantora e ex-participante do BBB, confessou em entrevista que sofreu com crises de ansiedade e problemas para dormir e respirar. No início, ela pensava ter apneia do sono, mas, após realizar exames, descobriu que a causa era a ansiedade.

A cantora contou que, ao procurar sobre os sintomas na internet, viu que muita gente passava pelo mesmo. Ela pensava que estava com apneia do sono porque parava de respirar, o que lhe dava uma sensação horrível e impossibilitava o sono.

No entanto, ao realizar o exame de polissonografia, descobriu que o seu sono era bom e a parada respiratória era acordada. Foi somente aí que ela entendeu que estava sofrendo por conta de sua saúde mental e não havia problema com o seu corpo.

Em entrevista, Wanessa Camargo disse que mudou sua abordagem para lidar com a ansiedade, incluindo mudanças na alimentação e em sua forma de gerenciar o estresse. Ela acredita que isso a fez desenvolver um lado espiritual e melhorar sua qualidade de vida.