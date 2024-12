Wicked chega a US$ 520 milhões em bilheteria mundial

Wicked, primeira parte da adaptação do musical da Broadway, atingiu a marca de US$ 520 milhões em bilheteria mundial. Quase um mês após sua estreia, o longa se manteve na segunda posição dos EUA.

Neste final de semana, o filme de John M. Chu ficou atrás apenas de Moana 2, que arrecadou US$ 26,6 milhões. Wicked, por sua vez, adicionou mais US$ 22,5 milhões para sua bilheteria. No total, o projeto soma US$ 359 milhões nos EUA.

O prequel de O Mágico de Oz desbancou Kraven, O Caçador e O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim, filmes de franquias bem-sucedidas. O filme da Marvel arrecadou US$ 11 milhões, enquanto o anime do universo de Tolkien somou apenas US$ 4,6 milhões.

Wicked é o prelúdio de O Mágico de Oz que conta a história das Bruxas do Oeste. Elphaba, uma jovem incompreendida por sua pele verde e poder oculto, faz amizade com Glinda, uma garota popular e ambiciosa. Suas diferenças começam a se estabelecer.

No entanto, é importante notar que Wicked: Parte 2 chega apenas em 2025, portanto, o público não pode se masturbar ainda com a continuação da história.