William e Kate Middleton revelam dividir a cama com uma “terceira companhia”

Saiba com quem o príncipe William e Kate Middleton dividem a cama; Descubra mais detalhes sobre os bastidores da realeza!

O príncipe William e a princesa Kate Middleton, casal real britânico, surpreenderam muitas pessoas quando revelaram estar dividindo a cama com uma “terceira companhia”. Ao invés de uma pessoa, no entanto, o que eles partilham é a cama com uma cachorrinha da raça cocker spaniel, chamada Orla.

A história veio à tona por meio de uma fã do casal, Louise Harland, que encontrou o futuro rei do Reino Unido em um compromisso oficial no condado inglês de Cornwall. O herdeiro do trono confessou que havia mais alguém na cama além dele e da esposa na hora de dormir. A fã detalhou a história em uma entrevista com uma rádio local.

Segundo Louise Harland, William compartilhou que ele e Kate dividem a cama com Orla na maioria das noites. A pet foi um presente dado pelo irmão da princesa de Gales, James Middleton. A cachorrinha foi adotada pela família quando tinha oito meses, pouco antes do antigo cão da casa, Lupo, morrer em novembro de 2020.