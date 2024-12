“XX Anos Intensidade”: César Menotti & Fabiano lançam álbum emblemático

Um gênero muito popular no país, o sertanejo, faz história a cada ano. Duas décadas atrás, a dupla César Menotti & Fabiano começou sua trajetória na música e se tornou uma das pioneiras do “Sertanejo Universitário”.

Aos poucos, o ritmo da região interiorana conquistou as festas universitárias por todo o país com os sucessos da dupla. Como celebração desta história, cheia de música, César Menotti & Fabiano lançam o projeto “XX Anos Intensidade”.

O álbum é uma reunião de 16 regravações de sua carreira, com oito delas contendo participações especiais. Foi lançado em todas as plataformas digitais na sexta-feira passada.

O registro do projeto ocorreu em 23 de outubro, com ingressos esgotados, no Espaço Unimed, em São Paulo. O lançamento é uma celebração da dupla’s história de sucesso e seu impacto no gênero.

O álbum “XX Anos Intensidade” é uma homenagem à carreira de César Menotti & Fabiano, que já estão considerados précursores do “Sertanejo Universitário”. O álbum traz regravações de seus principais sucessos, além de faixas inéditas. É uma parada obrigatória para fãs de música sertaneja.