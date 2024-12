Zé Neto & Cristiano fecham álbum “Intenso” na véspera de retorno aos palcos

Zé Neto & Cristiano lançam o álbum completo de “Intenso” com 10 canções inéditas em todas as plataformas digitais nesta quinta-feira (12), às 21h. O lançamento coincide com o ritmo de aquecimento para o esperado retorno aos palcos da dupla no dia 13, em Santa Catarina.

A faixa focal “Amizade Com Ex” conta com a participação do pagode de Menos é Mais e ganha videoclipe no dia seguinte, 13, no canal oficial do YouTube da dupla. Este é o segundo DVD de Zé Neto & Cristiano após assumirem a gestão de sua própria carreira.

Zé Neto & Cristiano também assinalem o sucesso do seu primeiro álbum, “Escolhas”, que se tornou o mais ouvido do país nas plataformas de áudio em 2023 e ocupa a quarta posição dentre os mais executados de 2024. Com o projeto “Intenso”, as canções “Foi Intenso”, “Melação” e “Deu Moral” conquistaram o público e permaneceram entre as mais ouvidas do Brasil.

O álbum “Intenso” chega ao público com mais 23 músicas. Segundo a dupla, cada faixa do álbum representa o carinho que eles têm pelo público e o amor que depositam em cada trabalho.