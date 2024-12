Zé Neto se emociona ao retornar aos palcos com Cristiano

Na noite de terça-feira, a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano retornou aos palcos após 114 dias de afastamento, devido ao tratamento de depressão e síndrome aguda do pânico do cantor Zé Neto. O show foi realizado na cidade de Massaranduba, em Santa Catarina, onde Neto não conteve a emoção e foi às lágrimas.

Através do perfil oficial da dupla, imagens da apresentação foram compartilhadas, mostrando Neto profundamente comovido. Tendo uma boa presença de público, a dupla celebrou o novo momento, postando no Instagram: “Vivendo novamente essa energia que tanto amamos!”. No sábado, eles se apresentarão em Porto Alegre, capital gaúcha.

Com mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a dupla anunciou a paralisação em 22 de agosto, substituindo atrações na tradicional Festa do Peão de Barretos. Recentemente, eles expuseram suas dores e procedimentos em um encontro promovido pela dupla.